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На Садовой улице завершили ремонт трамвайных путей

фото ЗакС политика На Садовой улице завершили ремонт трамвайных путей

В Петербурге на Садовой улице завершили обновление травмайных путей на участке от Инженерной улицы до Невского проспекта, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что 28 августа регулярное движение трамваев полностью возобновят, а также снимут ограничения на движение автомобильного транспорта.

Специалисты демонтировали старое полотно и поставили новые термоупрочненные рельсы, которые должны будут прослужить еще дольше. Также были поставлены специальные вкладыши, которые должны будут снизить шум от проезжающего трамвая.

За два года работ в нормативное состояние привели 8,55 километров путей.

Фото: ЗАКС.Ру


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