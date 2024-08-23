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Новости 16:17

Из Мурино в Петербург запустят новый железнодорожный маршрут

фото ЗакС политика Из Мурино в Петербург запустят новый железнодорожный маршрут

Октябрьская железная дорога и Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустят новый пригородный маршрут при поддержке администраций Петербурга и Ленинградской области, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый маршрут запустят в понедельник, 26 августа. Он соединит Всеволожский район Ленобласти с Калининским районом Петербурга и Ладожским вокзалом. Электрички будут идти по маршруту Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал. Также остановки будут на станциях "Ручьи" и "Новая Охта".

По будням из Ленобласти в Петербург будет ходить по четыре электрички в день, а в обратном направлении по пять. Время по железной дороге составит не более 20 минут от станции "Девяткино".

Фото: ЗАКС.Ру


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