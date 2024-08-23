Полина Гагарина выступит на Дворцовой площади за 15 млн рублей

"Петербург-концерт" заключил контракт на проведение концерта на Дворцовой площади за 20 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Из общей суммы больше других артистов получит певица Полина Гагарина, которой причитается 14,9 млн рублей.

Договор заключен с ООО "Прайм Медиа Групп". Помимо Гагариной, подрядчик должен обеспечить выступления группы "Уматурман" за 4,4 млн рублей и исполнителя Ильи Фишермана за 700 тысяч рублей. Как следует из приложения к контракту, проведение концерта финансируется за счет внебюджетных средств и средств бюджетных учреждений.

Непосредственно на выступление троих артистов суммарно отводится не менее двух часов. Дольше других на сцене проведет Гагарина — перед зрителями она проведет не менее часа.

Сам концерт состоится вечером 30 августа, его проведут в рамках социально-благотворительного проекта "Будь с городом". На сайте проекта говорится, что темой четырехчасового мероприятия станет Год семьи.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот видеозаписи со страницы Полины Гагариной во "ВКонтакте"