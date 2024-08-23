В Петербурге вырос поток туристов из Китая на 254%

В петербургском аэропорту Пулково пассажиропоток из Китая вырос на 254% за восемь месяцев 2024 года, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

С января по август 2024 года Пулково приняло 139 тысяч граждан Китая. Как пишет "РБК-Петербург", в руководстве аэропорта ожидают, что пассажиропоток будет и дальше расти.

Предполагается, что аэропорт Пулково до конца года примет 224 тысяч пассажиров из Китая. Этот показатель больше показателя в 2023 году в 2,6 раз.

Однако все еще пассажиропоток не вернулся к показателям 2019 года. До пандемии петербургский аэропорт принимал около 1 млн пассажиров из Китая.

Фото: ЗАКС.Ру