Сотрудники ГАИ проведут мероприятие "Встречная полоса" в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области проведут профилактическое мероприятие "Встречная полоса" для поимки нарушителей ПДД, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петербурга.

Рейд по выявлению нарушителей правил проведут с 26 по 31 августа. Мероприятие проводят для профилактики ДТП, которые связаны с выездом на встречную полосу в местах, где это запрещено.

Также сотрудники ГАИ напомнили, что, согласно законодательству, наказание за выезд на встречную полосу составляет 5 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком до полугода.

Фото: ЗАКС.Ру