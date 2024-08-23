Верховный суд внес в ГД законопроект об освобождении участников спецоперации от уголовной ответственности

В базе законопроектов Государственной думы 23 августа появился проект закона, который предусматривает освобождение участников специальной военной операции от уголовной ответственности. С такой инициативой выступил Верховный суд Российской Федерации. Так авторы проекта хотят "повысить уровень процессуальных гарантий" для мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт во время проведения СВО.

Предлагаемые изменения затронут Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно тексту законопроекта, предварительное расследование по уголовному делу может быть приостановлено по ходатайству воинской части. При удовлетворении этого же ходатайства может быть отменена мера пресечения. Норму хотят распортанить и на тех, в отношении кого приговор еще не вступил в силу. Сейчас отправиться на СВО могут лица под следствием, а также уже осужденные.

Окончательно освобождать от ответственности подозреваемых и обвиняемых на досудебной стадии производства ВС предлагает при получении государственных наград или при увольнении со службы в связи с ранением.

О том, что Верховный суд собирается внести соответствующий законопроект в парламент стало известно 13 августа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру