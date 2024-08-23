Ремонт Большеохтинского моста перенесли

В Петербурге перенесли ремонт Большеохтинского моста на более поздний срок, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Решение в учреждении объяснили тем, что специалисты хотят избежать пика транспортной загруженности моста в начале учебного года, когда студенты и школьники возвращаются с каникул.

Также в "Мостотресте" отметили, что сейчас дорабатывается схема организации дорожного движения по мосту.

Ранее планировалось, что ремонт Большеохтинского моста начнут с 23 августа, а завершат 6 сентября. В рамках работ переправу не будут закрывать полностью, открыты будут две полосы – по одной туда и обратно.

Фото: ЗАКС.Ру