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Новости 10:22

В Петербурге прекращаются дожди

фото ЗакС политика В Петербурге прекращаются дожди

В Петербурге прекратятся дожди и начнет расти температура воздуха, об этом 24 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется из-за ослабления влияние циклона. Дожди будут постепенно заканчиваться, и вылезет солнце, которое начнет прогревать воздуха.

В пятницу, 23 августа, температурное значение оказалось на минимальном уровне за все лето. Температура опустилась до +17 градусов.

Воздух прогреется до +21…+23 градуса. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст, что около нормы.

В воскресенье, 25 августа, в городе погода без осадков, а температура воздуха до +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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