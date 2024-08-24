В Сестрорецке затопило микрорайон "Рай в шалаше"

В Сестрорецке затопило микрорайон с неофициальным названием "Рай в шалаше", об этом 24 августа пишет "Фонтнака.ру" со ссылкой на очевидцев.

Микрорайн находится недалеко от озера Сестрорецкий разлив. В 2017 году в этой местности начали строить локальные очистные системы (ЛОС), а после постройки их долго не передавали городу, и никто за ними не следил.

С этого момента каждый раз начинались подтопления во время дождей. По словам местных жителей, вода сливается в Горский ручей.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" при принятии на баланс ЛОС обязало подрядчика привести системы в норму и устранить недочеты, поэтому на некоторое время затопления прекращались.

Фото: ЗАКС.Ру