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Новости 11:53

У станции "Проспект Просвещения" автомобиль сбил велосипедиста-подростка

фото ЗакС политика У станции "Проспект Просвещения" автомобиль сбил велосипедиста-подростка

В Выборгском районе Петербурга 16-летний подросток на велосипеде отправился в больницу после ДТП на пешеходном переходе, об этом 24 августа пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, у станции метро "Проспект Просвещения" велосипедист выехал на пешеходный переход на красный свет и попал под колеса иномарки. Инцидент произошел днем в пятницу, 23 августа.

Юношу госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у него перелом ключицы и ушибы на руке и виске.

Водителем авто оказался 43-летний житель Приморского района Петербурга. В 2024 году его 15 раз привлекали к ответственности из-за нарушений ПДД. Сейчас полиция проводит проверку.

Фото: ЗАКС.Ру


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