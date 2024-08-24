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Новости 12:53

В Госдуме хотят выдворять из России мигрантов с погашенной судимостью

фото ЗакС политика В Госдуме хотят выдворять из России мигрантов с погашенной судимостью

В Государственной думе предложили выдворять из России мигрантов с судимостью, даже если она погашена, об этом 24 августа в своем Telegram-канале написала зампред комитета по госсстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

По мнению Авксентьевой, нужно выдворять всех мигрантов с судимостью без права на въезд. Сейчас мигранты с погашеной судимостью могут приезжать в Россию.

Также депутат отметила, что с такими случаями как в СИЗО Ростова-на-Дону и Волгограда можно бороться только с помощью коррекции миграционной политики.

Фото: ЗАКС.Ру


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