В Госдуме хотят выдворять из России мигрантов с погашенной судимостью

В Государственной думе предложили выдворять из России мигрантов с судимостью, даже если она погашена, об этом 24 августа в своем Telegram-канале написала зампред комитета по госсстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

По мнению Авксентьевой, нужно выдворять всех мигрантов с судимостью без права на въезд. Сейчас мигранты с погашеной судимостью могут приезжать в Россию.

Также депутат отметила, что с такими случаями как в СИЗО Ростова-на-Дону и Волгограда можно бороться только с помощью коррекции миграционной политики.

Фото: ЗАКС.Ру