Фрунзенский районный суд Петербурга заочно арестовал адвоката Ивана Павлова* по статье о несоблюдении законодательства об иноагентах (ч.2 ст.330.1 УК РФ), об этом 24 августа рассказал сам защитник.

Согласно информации из картотеки суда, с марта 2022 года адвоката привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах порядка восьми раз. Каждый раз его штрафовали на 50 тысяч рублей.

Адвокат Иван Павлов* известен участием в разных резонансных делах. Например, в 2013 году он попросил, тогда президента США, Барака Обаму отпустить Челси Мэннинг, которая проходила по делу о госизмене.

Также Павлов* был адвокатом бывшего спецкора "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, которому дали 22 года лишения свободы по делу о госизмене.

*Минюст внес Ивана Павлова в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру