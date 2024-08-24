Путину доложили о ходе СВО и ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент принял доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

На встрече речь шла о борьбе с силами, которые вторглись на территорию Курской области, и принятых мерах по их уничтожению, а также о результатах проведения спецоперации.

Кроме этого, по телефону глава государства принял доклады командующих группировками войск об обстановке в зоне боевых действий.

Фото: сайт Кремля