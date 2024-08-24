ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:49

Путину доложили о ходе СВО и ситуации в Курской области

фото ЗакС политика Путину доложили о ходе СВО и ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск, об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент принял доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. 

На встрече речь шла о борьбе с силами, которые вторглись на территорию Курской области, и принятых мерах по их уничтожению, а также о результатах проведения спецоперации.

Кроме этого, по телефону глава государства принял доклады командующих группировками войск об обстановке в зоне боевых действий.

Фото: сайт Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама