Неизвестный нелегально пересек границу России и Финляндии

Финские пограничные службы задержали подозреваемого в нарушении государственной границы с Россией, об этом 24 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

Предполагаемого нарушителя нашли в четверг, 22 августа, в районе Кухмо, что недалеко от границы с Россией. По данным финских служб, он пересек границу по суше и попросил убежище в Финляндии.

Пограничники сейчас проводят расследование. Также параллельно финны обсуждают вопрос инцидента с пограничным комиссаром Калевальского района республики Карелия.

Фото: unsplash.com