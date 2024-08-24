Петербургские приставы начали ставить блокираторы колес на автомобили должников

Судебные приставы начали ставить блокираторы колес на автомобили должников на платных парковках в Петербурге, об этом 24 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова заместителя главного судебного пристава города Кристины Кашиной.

Такая мера используется для того, чтобы должник не смог скрыться на своем автомобиле. Первый раз их использовали в 2023 году для взыскания долгов с юридических лиц.

Также для водителя оставляют информацию, на которой указано, что транспортное средство арестовали. При этом человеку все равно надо будет заплатить за парковку. Повредить блокиратор тоже нельзя – за этим следует уголовная ответственность.

Фото: ЗАКС.Ру