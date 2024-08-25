Российское посольство в Париже включилось в работу после задержания Павла Дурова

После задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова российское посольство в Париже включилось в работу, об этом 25 августа в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу. Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", — написала она.

Ранее французский телеканал LCI сообщал, что 24 августа примерно в 20 часов по местному времени основатель Telegram Павел Дуров был задержан жандармами GTA (Воздушная транспортная жандармерия) после того, как он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена сопровождал телохранитель и еще одна женщина.

По данным телеканала, ордер на арест выписал следователь. Дурова обвиняют в отсутствии модерации в Telegram и отказе сотрудничать с французскими силовиками. Местные следователи считают, что это делает его соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве.

Телеканал со ссылкой на следователя отмечает, что Дуров может попасть в следственный изолятор. По предварительным данным, ему может грозить 20 лет лишения свободы.

По поводу задержания Дурова высказался основатель SpaceX и один из богатейших людей мира Илон Маск. Он написал в соцсети X, что "это реклама первой поправки" (гарантия свободы слова в конституции США). Он также поддержал призывы освободить основателя Telegram.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает приложить все усилия для перемещения Дурова на территорию России или ОАЭ, если французские власти не выпустят бизнесмена из-под стражи. Даванков также в разговоре с "Осторожно, Media" предложил Роскомнадзору ограничить доступ к французским компаниям и организациям, которые зарабатывают в России. "И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан", — сказал он.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также прокомментировал в своем Telegram-канале новость о задержании Дурова. По его словам, бизнесмен "хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины". Медведев считает, что Дуров просчитался. "Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный", — заключил он.

Дуров родился в 1984 году в Ленинграде. Он основал "Вконтакте" и Telegram. В 2014 году Дуров покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.

Фото: соцсети Дурова