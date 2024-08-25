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Новости 12:30

Беглов поздравил Донецк с 155-летием

фото ЗакС политика Беглов поздравил Донецк с 155-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Донецк со 155-летием со дня основания, об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Смольного. Он направил приветственные письма от имени петербуржцев главе ДНР Денису Пушилину и главе администрации Донецка Алексею Кулемзину.

Градоначальник отметил, что "Петербург — сердцем с Донецком, Донбассом, городом-побратимом Мариуполем и всеми новыми регионами". По его словам, сегодня между городами ощущается единство, братская взаимовыручка, неразрывная духовная связь и историческая память.

Беглов также напомнил, что два года назад Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Он подчеркнул, что связи расширяются и с Донецком. Молодежные, образовательные, медицинские, ветеранские, социальные организации городов взаимодействуют друг с другом. Школьники из ДНР ежегодно посещают "Алые паруса". На Донбасс поставляется гумпомощь, отметил глава города. 

Фото: ЗАКС.Ру


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