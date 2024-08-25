Петербуржец попал в полицию из-за порчи объекта культурного наследия

В Центральном районе Петербурга расследуется дело по факту умышленной порчи объекта культурного наследия на Таврической улице, об этом 25 августа написала "Фонтанка.ру".

По данным издания, накануне утром консьерж дома на Таврической, 37 обратилась в полицию с сообщением, что неизвестный разбил стеклянную входную дверь первого подъезда. "Фонтанка.ру" пишет, что это была дубовая старинная дверь, заполненная фацетными стеклами на латунном профиле.

Утверждается, что 38-летний неработающий петербуржец был задержан через час после звонка. Против него возбудили дело по ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Дом на Таврической, 37 был построен в 1907-1908 годах по проекту инженера Алексея Бубыря. В октябре и ноябре 1917 года в этом здании жил революционер Лев Троцкий.

Изображение из экспертизы с сайта КГИОП