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Новости 14:06

В Петербурге задержали подозреваемого в краже около 11,5 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге задержали подозреваемого в краже около 11,5 млн рублей

Оперативники петербургского Главка задержали подозреваемого в хищении около 11,5 млн рублей, сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Против него возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии силовиков, подозреваемый в период с 5 по 20 августа мог незаконно проникнуть в кабинет организации на Кантемировской улице, 39, и оттуда украсть около 11,5 млн рублей. 

Утверждается, что подозреваемый был задержан 23 августа. Им оказался 39-летний неработающий житель садоводства "Механизатор" Выборгского района Ленобласти. Он имеет 11 судимостей за кражи.

Фото: ЗАКС.Ру


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