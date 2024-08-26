Полиция задержала подозреваемую в поджоге пяти машин

Петербургская полиция задержала 46-летнюю женщину, которая подозревается в поджоге пяти машин. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В ведомстве утверждают, что в ночь на 25 августа в полицию поступило сообщение о возгорании двух машин в Красногвардейском районе: Mercedes-Benz на Заневском проспекте, 32 и BMW на Республиканской улице, 35. Полицейские задержали 46-летнюю жительницу Калмыкии, которая якобы имеет прямое отношение к поджогу. Позже выяснилось, что аналогичные поджоги были совершены на улице Гладкова, 25, Рижском проспекте, 48 и в переулке Джамбула, 19.

По версии правоохранителей, во всех происшествиях виновата 46-летняя женщина. Отмечается, что в конце июля с ней могли связаться неизвестные, представившись сотрудниками полиции. Они якобы заявляли, что злоумышленники использовали ее банковские реквизиты для перевода денег запрещенным организациям, после чего сами уговорили взять кредит и положить ее 1,7 млн рублей на продиктованные счета. Потом "лжесиловики" убедили женщину поджечь несколько автомобилей — якобы это должно было помочь выманить преступников. По словам подозреваемой, мошенники хотели склонить ее к совершению еще большего числа поджогов.

Полицейские приняли у нее заявление и возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти