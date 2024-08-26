В результате коммунальной аварии подтопило проезжую часть на набережной Фонтанки

Рано утром случилась коммунальная авария на набережной Фонтанки, в результате была подтоплена проезжая часть недалеко от Графского переулка. Об этом 26 августа написала "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга" сообщила изданию, что причиной аварии стало технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения. В 7:50 специалистам удалось локализовать вытекание.

Жителей ближайших домов обеспечили холодной водой. Вытекшая вода отведена в канализацию, отметили в организации.

На данный момент движение по проезжей части на набережной Фонтанки не ограничено, судя по "Яндекс.Картам".

Фото: "Водоканал Петербурга"