Судебное заседание по делу француза Винатье* пройдет 3 сентября в Москве

Замоскворецкий районный суд в Москве 3 сентября рассмотрит дело француза Лорана Винатье*, следует из данных на портале судов общей юрисдикции столицы. Его обвиняют в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

По версии следствия, Винатье* не предоставлял Минюсту документы для включения в реестр иноагентов. Кроме того, он целенаправленно собирал сведения в "области военной, военно-технической деятельности России".

В ФСБ также сообщали, что Винатье* в беседе с госслужащими, политологами, социологами, военными и другими экспертами якобы собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованные иностранными спецслужбами в ущерб России.

Француз признал вину.

Винатье* был советником в швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога". Француз был задержан в июне 2024 года и помещен под арест. В августе стало известно, что он просит суд рассмотреть его дело в особом порядке.

*Минюст внес Лорана Винатье в список иноагентов

Фото: суды общей юрисдикции Москвы