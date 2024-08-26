Наука, учеба, бизнес: Что ждать от города-спутника "Южный"

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На юге Петербурга в скором будущем появится новый центр притяжения - город-спутник "Южный". Первые объекты на территории стратегического проекта собираются ввести в эксплуатацию в 2025 году. По планам это место должно встать в авангарде учреждений научных исследований в области робототехники и других востребованных отраслях. "Южный" на своей территории объединит образование, науку и бизнес.

Возвести новый город с нуля собираются на юго-западе от Пушкина, в историческом районе Кондакопшино. До начала стройки на этом месте был частный сектор, болото и небольшой лес. Ожадается, что уже к 2028 году в новом жилом районе будут проживать 134 тысячи человек - чуть больше, чем население самого Пушкина. На площади в две тысячи гектар возведут 9,6 млн кв.м жилья. Из социальной инфраструктуры власти обещают 16 школ, в два раза больше детских садов, а также почти десяток учреждений здравоохранения.

Роль "градообразующих предприятий" ляжет на ведущие петербургские учреждения высшего образования: СПбГУ и ИТМО. В городе-спутнике у них будут свои кампусы. Отдельной точкой станет комплексный научно-образовательный и инновационный центр мирового уровня "ИТМО Хайпарк", в котором будет учебный кампус и технологическая долина с бизнес-парком. В кампусе запустят три научных центра, на базе которых заработают полсотни научных лабораторий, а также запустят не менее пяти инновационных производств, сконцентрированных на интеллектуальных технологиях и киберфизических системах, фотонике и квантовых технологиях, биохимических технологиях, урбанистике, освоении новых пространств и виртуальных миров, а также креативных индустриях. Еще один инновационный научно-технический центр будет работать на базе СПбГУ и Государственного морского технического университета. В перспективе в "Южном" появится полноценный акселератор, который предложит приоритетным проектам поддержку на ранних стадиях разработки: от идеи до презентации конечного продукта.

Соглашение о создании города-спутника на юге Петербурга было подписано владельцем участка "Старт Девелопмент" и Смольным еще в 2012 году, однако все последующие годы проект существовал исключительно "на бумаге". Сейчас же есть конкретные решения по реализации некоторых ключевых направлений. Так, в августе 2023 года состоялась церемония закладки первого камня фундамента будущего кампуса Университета ИТМО, в которой принял участие министр образования Валерий Фальков, губернатор Петербурга Александр Беглов, а также председатель городского парламента Александр Бельский. Первые объекты начали возводить уже во втором квартале 2024 года.

Особый толчок развития был дан на полях Петербургского международного экономического форума в 2024 году. ИТМО "Хайпарк" подписал ряд знаковых для компании соглашений о сотрудничестве. В частности, с Консорциумом робототехники для развития пилотной зоны внедрения технологий робототехники. Также был создан консорциум робототехники и систем интеллектуального управления с группой компаний "Омега", в рамках которого в "Южном" появится Центр коллективного пользования. К эксплуатации первых объектов планируется приступить в сентябре 2025 году.

Здесь же будут общежития на 2,5 тысячи обучающихся. Для студентов и аспирантов подготовят преимущественно 1- или 2-комнатных апартаментов. По проекту в каждой квартире будет своя кухня и раздельный санузел. Часть апартаментов рассчитана для маломобильных граждан.

Генеральный директор ООО "Старт Девепмент" Сергей Хромов в интервью газете "Коммерсантъ" рассказывал, что общий объем инвестиций в проект превысит 500 млрд рублей. В Смольном полагают, что после начала работы приток денежных средств в городскую казну составит 84,6 млрд рублей. По расчетам чиновников, в "Южном" будет более 40 тысяч рабочих мест, четверть из которых придется на "ИТМО Хайпарк".

"ИТМО Хайпарк мы возводим по поручению президента Владимира Путина. Это один из крупнейших проектов в научно-технологической сфере нашей страны. Он будет самым современным кампусом и научным центром мирового уровня", - говорил губернатор Александр Беглов.

При реализации стратегического проекта города-спутника "Южный" власти собираются разрешить проблему транспортной доступности в Пушкинском районе. Например, к окончанию строительства в районе уже должны курсировать трамваи по маршруту Купчино-Славянка. Также собираются развивать другие виды общественного транспорта. Так, Кировско-Выборгскую линию метрополитена будут продлевать до аэропорта Пулково, а затем и далее вглубь Пушкинского района. Провести метро до аэропорта поручил президент России Владимир Путин. Впрочем, сейчас в непосредственной близости от "Южного" располагается ж/д станция "Лесное". Также в планах реконструировать участок прилегающего к "Южному" Киевского шоссе протяженностью 0,7 километра.

иллюстрации: gov.spb.ru