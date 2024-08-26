ЗакС потратит 4 млн рублей на питание участников официальных мероприятий

Законодательное собрание заключило 23 августа контракт на организацию питания и обеспечение питьевой водой участников официальных встреч и мероприятий в 2024 году, информация об этом появилась на сайте "Закупки Петербурга". Договор заключен с ГУП "Столовая Мариинского дворца", сумма контракта составляет ровно 4 млн рублей.

Согласно предъявляемым условиям, подрядчик обязуется предоставлять услуги с момента подписания и до 20 декабря. Местом оказания услуг указан Мариинский дворец. Исполнитель обязуется предоставлять посуду, столовые приборы, необходимую мебель и инвентарь. Также он должен обеспечить сервировку столов в соответствии с общим стилем и концепцией мероприятия, а также работу официантов. Последние должны быть облачены в форменную одежду, от них требуется соблюдение норм проведения протокольных обедов и правил этикета.

Техническое задание к контракту содержит ориентировочный перечень блюд и напитков для меню. Из него следует, что в ЗакСе предполагают угощать участников официальных мероприятий, в том числе, мясным и рыбным ассорти или же ассорти сыров, камчатскими крабами с водорослями и цуккини на бриоши, различными круассанами и кростини, а заодно тарталетками с салатом. Также список содержит 33 наименования салатов, в том числе "Оливье", "Мимоза", "Нежность", "Мечта с курицей" и "Мечта с языком", 27 видов горячих закусок, супы, горячие блюда, выпечку, пирожные, сезонные фрукты и различные напитки.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру