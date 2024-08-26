ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение"

Против издательства "Просвещение" ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили 26 августа в пресс-службе ведомства. Издательству может грозить штраф.

Проанализировав финансовые результаты и ценообразования издательства, ФАС выявила признаки того, что "Просвещение", вероятно, устанавливает монопольно высокие цены на учебники по истории.

Ранее, в апреле, ФАС возбудила аналогичное дело. Причиной так же стали высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, отметили в службе.

После информации о возбуждении второго дела в "Просвещении" заявили, что они еще не получали от ФАС соответствующие документы, пишет ТАСС. Издательство выразило готовность доказать антимонопольному ведомству обоснованность цен на учебники.

Фото: ЗАКС.Ру