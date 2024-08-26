Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова

Пресс-служба Еврокомиссии отказалась комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова, сообщил ТАСС 26 августа.

В пресс-службе назвали задержание Дурова "национальным расследованием". "Мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", — заявили там.

"РИА Новости" обратились с вопросом про задержание к МИД Франции. Там тоже не захотели отвечать, но уже по другой причине — "из-за уважения независимости судебной системы". Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла такой ответ смешным.

Напомним, что вечером 24 августа Дурова задержали во Франции после того, как он вышел из частного самолета. По данным европейских СМИ, претензии французских властей вызывает отсутствие модерации в Telegram и отказ сотрудничать с французскими силовиками. Также утверждается, что Дурову продлили срок задержания под стражей на 48 часов. В Кремле сказали, что не знают, в чем конкретно обвиняется бизнесмен.

Фото: соцсети Дурова