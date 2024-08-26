Суд отправил на семь лет в колонию экономиста "Адмиралтейских верфей"

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экономиста АО "Адмиралтейские верфи" Татьяны Пономаревой по статьям о получении и вымогательстве взятки (п."б" ч.5 ст.290 УК РФ, п."б", "в" ч.5 ст.290 УК РФ), об этом 26 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Пономарева получала деньга за содействие при заключении договоров между различными компаниями и АО "Адмиралтейские верфи". Она специально создавала такие условия, при которых организации могли упустить выгоду от заключения контракта. Также она угрожала перестать направлять в организации запросы на поставку продукции.

От разных компаний она получала разные суммы. Например, от представителя ООО "Сигма" женщина получила больше 920 тысяч рублей, а от ООО "ПК "ХПП" и ООО "Автэкс" больше 82,5 тысяч рублей.

Общая сумма взятки составила 1,6 млн рублей. Женщина в суде признала свою вину. Суд приговорил ее к семи годам в колонии общего режима и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Также пять лет она не сможет заниматься государственными закупками.

Фото: ЗАКС.Ру