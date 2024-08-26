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Новости 15:45

Ремонт эскалаторов на станции "Площадь Восстания" перенесли на октябрь

фото ЗакС политика Ремонт эскалаторов на станции "Площадь Восстания" перенесли на октябрь

В петербургском метрополитене решили перенести введение ограничений на работу станции "Площадь Восстания" и провести ремонт позже, об этом 26 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Ранее ограничить вход на станцию собирались с 26 августа до 21 октября по будням с 17:00 до 19:30. Такие меры собирались применить из-за капитального ремонта эскалатора.

Однако начало ремонта решили перенести на октябрь, а в августе станция будет работать в обычном режиме.

Причина переноса в приближающемся 1 сентября. Решение о переносе одобрили в администрации Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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