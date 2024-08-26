В Петербурге задержали граждан Швейцарии за проникновение в кабину машиниста метро

Туристы из Швейцарии попали в отдел полиции после проникновения в кабину машиниста петербургского метрополитена, об этом 26 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, двое швейцарцев решили с помощью четырехгранного ключа открыть дверь в последнем вагоне метро и забрались в кабину машиниста. Сотрудники полиции забрали их на станции "Рыбацкое".

Как рассказали правоохранители, туристы хотели посмотреть электронику внутри. Один из задержанных работает в метро на родине, однако ни один из туристов не подумал о том, что это может быть запрещено.

Наказывать граждан Швейцарии не стали. Им провели беседу в полицию и отпустили.

Фото: ЗАКС.Ру