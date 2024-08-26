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Новости 16:48

Для проектирования выделенки на Комендантском и Коломяжском ищут подрядчиков

фото ЗакС политика Для проектирования выделенки на Комендантском и Коломяжском ищут подрядчиков

В администрации Петербурга объявили аукцион по поиску подрядчиков для разработки проекта выделенной полосы для общественного транспорта на Комендантском и Коломяжском проспектах, об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что специальная полоса для общественного транспорта ускорит 30 маршрутов автобусов и троллейбусов.

На Комендантском проспекте полосу хотят сделать от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади. Также будут обновлены три светофора. На Коломяжском проспекте полоса расположится от Парашютной до Аэродромной улицы. Там также обновят два светофора и поставят новый.

Итоги аукциона будут известны на следующей неделе. Работы решили провести из-за обращений жителей Приморского района Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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