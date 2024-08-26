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Новости 17:18

На прошлой неделе последствия непогоды в Петербурге устраняли 70 аварийных бригад

фото ЗакС политика На прошлой неделе последствия непогоды в Петербурге устраняли 70 аварийных бригад

Минувшая неделя в Петербурге выдалась особенно дождливой, за этот период выпало 50 мм осадков, об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Почти весь объем осадков пришелся на четверг и пятницу. По городу курсировали 70 аварийных бригад комитета по благоустройству Петербурга, которые разбирались с последствиями шторма.

В общей сложности специалисты выезжали 12 раз на места, где произошло скопление воды на проезжей части. Также систематически проверяются системы водоотведения.

Сейчас на улицах Петербурга проезжую часть и тротуары убирают 795 работников ручного труда и 450 единиц специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру


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