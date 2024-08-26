На берегу Невы в Колпинском районе появится новое общественное пространство

В Колпинском районе Петербурга появится новое общественное пространство на набережной Невы, о выдаче ордера на создание пространства 26 августа сообщили в пресс-службе Государственной административной-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Работы будут профинансированы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Планируется, что новое пространство появится на набережной Невы на Невской улице в поселке Саперный. Там собираются проложить прогулочные дорожки, поставить скамейки и урны.

Также новое пространство будет украшено растениями, соснами, березами и многими другими растениями. Всего будет высажено больше тысячи деревьев и кустарников.

На сайте госзакупок есть контракт на благоустройство этого участка, который заключен с ООО "Зеленстрой". Работы собираются выполнить до 15 октября за 34,6 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга