ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:47

Дочери художника Пакулина не удалось получить права на картины отца в суде Петербурга

фото ЗакС политика Дочери художника Пакулина не удалось получить права на картины отца в суде Петербурга

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел иск дочери художника Вячеслава Пакулина к Государственному Русскому музею, об этом 26 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Любовь Пакулина требовала вернуть ей четыре картины отца, среди которых были: "Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем", "На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936", "День отдыха на островах" и "Колхоз. Молотьба".

Как уточняет "Деловой Петербург", специалисты научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова оценили четыре работы живописца в 3,79 млн рублей.

Помимо признания права собственности, истец требовала передать картины в ее владение. Суд Пакулиной отказал.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама