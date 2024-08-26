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В Петербурге снова негде купаться

фото ЗакС политика В Петербурге снова негде купаться

К концу лета в Петербурге не осталось пляжей, на которых можно было бы покупаться, об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

На данный момент в Петербурге есть 24 зоны отдыха, специалисты отобрали 312 проб воды. По итогу купаться нельзя нигде.

Проверены были Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озера, Ольгинский водоем, река Ижора, озеро Безымянное, все пляжи Финского залива, пляжи на озере Резлив, пляж Морские Дубки и Колонистый пруд.

В Роспотребнадзоре не рекомендуют купаться в этих водоемах, так как это может быть опасно для жизни и здоровья. Стоит отметить, что в начале лета купаться можно было в трех водоемах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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