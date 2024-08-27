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Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения на петербуржца, спасшего мальчика от собаки

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения на петербуржца, спасшего мальчика от собаки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения хозяина собаки на мужчину, который спас ребенка от животного. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ведомства. 

В Следкоме обратили внимание на публикацию в интернете о том, что в августе в одном из дворов Петербурга собака, находясь на самовыгуле, укусила восьмилетнего ребенка. После того как очевидец отогнал собаку, на него напал хозяин животного, нанеся несколько ножевых ранений в живот. Пострадавший госпитализирован. 

Бастрыкин поручил руководителю и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело.

Фото: пресс-служба СК РФ


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