Горизбирком назначил экстерриториальным участкам дополнительные ТИКи

Петербургская избирательная комиссия увеличила количество территориальных избирательных комиссий, которые будут отвечать за выборы губернатора на участках вне города. Решение было принято большинством голосов на заседании 27 августа.

— Проектом предлагается назначить нашим участковым избирательным комиссиям на экстерриториальных участках еще несколько территориальных комиссий в качестве вышестоящих, то есть увеличить число территориальных комиссий, имеющих в своем подчинении экстерриториальные участковые комиссии, — заявил зампред ГИК Олег Зацепа в своем докладе на заседании.

Из слов Зацепы следовало, что проект предусматривает подключение к выборам вне Петербурга ТИК №№ 14, 34, 36, 20 и 42. Ранее Горизбирком назначил на экстерриториальные выборы 20 ТИК.

Член избиркома отметил, что реализация решения призвана упростить снабжение УИКов избирательными бюллетенями и упростить работу с ними.

На прошлой неделе ГИК утвердил составы 62 экстерриториальных комиссий в Ленинградской и Псковской областях, в Карелии и в Мариуполе. Всего выборы пройдут на 91 участке вне пределов Петербурга. Помимо организуемых непосредственно Горизбиркомом участков, 29 УИК подготовит избирательная комиссия Ленобласти.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. Одновременно с ними состоятся муниципальные выборы и довыборы по 18-му округу в Заксобрание.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру