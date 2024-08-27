Депутат ЗакСа Рябоконь предложил делать владельцами бесхозного имущества соседей

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил внести дополнительную часть в статью 1145 ГК РФ (наследники последующих очередей). Он хочет собственников делать владельцами выморочного имущества, пишет 27 августа "Парламентская газета".

К парламентарию обратились петербуржцы с проблемой. Супруги жили в однокомнатной квартире, детей не было, в один момент развелись и поровну поделили имущество, став сособственниками. А потом один из сособственников, не имевший наследников, умер, и имущество стало бесхозным и отошло государству, так как в такой ситуации второй сособственник является чужим человеком для покойного. Соседу в квартире, чтобы получить выморочную часть, необходимо в течение 15 лет пользоваться ею, как собственной — содержать и оплачивать коммунальные услуги. Государство, в свою очередь, тоже не может эффективно распоряжаться такими долями.

Рябоконь разработал инициативу, которая изменит ход таких ситуаций. Он предлагает сособственников признавать наследниками восьмой очереди. Такое наследование будет возможно, если человек владеет своими долями непрерывно пять и более лет. А если люди были хозяевами меньший срок, эти вопросы будут обсуждаемы, отметил парламентарий.

Фото: ЗАКС.Ру