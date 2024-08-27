В ЗакСе предложили ввести льготный тариф для поездок на "Сапсане"

Петербургские депутаты подготовят запрос в госсовет и, возможно, в Министерство транспорта с предложением ввести льготный тариф для поездок на "Сапсане", сообщила 26 августа врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия во время "нулевых чтений" в Заксобрании. Об этом написала "Фонтанка.ру".

Гвичия рассказала изданию, что петербургские чиновники вместе с московскими однажды поднимали тему доступности двух город, вследствие чего "Аэрофлот" организовал сообщения каждый час по доступным ценам.

По ее словам, в руководстве "Сапсана" говорят, что спрос рождает предложение. Гвичия выразила мнение, что ценовая политика должна отслеживаться, чтобы семьи покупали билеты по доступным ценам. Она считает, что цена билета на "Сапсан" должна составлять "хотя бы" пять тысяч рублей.

Напомним, что ВСМ между Петербургом и Москвой планируют открыть в 2028 году. Ожидается, что время поездки сократится до 2 часов 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру