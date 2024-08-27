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Новости 13:55

В здании петербургского университета МВД потушили пожар

фото ЗакС политика В здании петербургского университета МВД потушили пожар

На улице Летчика Пилютова потушили пожар в здании Санкт-Петербургского университета МВД России, написала "Фонтанка.ру" 27 августа.

Издание сообщает, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожарные справились с огнем, в результате произошедшего никто не пострадал. Предварительно, причиной пожара стала электрика. Объекты войск национальной гвардии не пострадали, сказал "Фонтанке.ру" сотрудник Росгвардии.

Со ссылкой на учащихся издание 78.ru пишет, что возгорание возникло на шестом этаже в профессорском кабинете. 

Фото: ЗАКС.Ру


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