День комитета по внешним связям отпразднуют концертом

На проведение Дня комитета по внешним связям планируется суммарно потратить до 1,1 млн рублей, следует из информации в электронном магазине комитета по госзаказу. Мероприятие планируется провести в историческом парке "Россия — моя история" на Бассейной улице в сентябре.

Всего комитет по внешним связям разместил в электронном магазине две закупки. Одна из них касается организации концерта, другая — организационно-технического обеспечения празднования Дня КВС. Максимальная стоимость первой закупки составляет 550 тысяч рублей, второй — 580 тысяч рублей.

Ориентировочной датой проведения концерта указано 10 сентября, его продолжительность должна составить от двух до трех часов. Темами мероприятия обозначены межкультурное взаимодействие со странами БРИКС и АСИАН и деятельность комитета по поддержке соотечественников за рубежом.

В рамках концерта запланировано от семи до 12 номеров, не менее трех из которых должны отражать культуру иностранных государств, а не менее одного — русскую национальную культуру. По меньшей мере, один номер должен быть уникальным, подготовленным специально ко Дню КВС.

Выступать перед зрителями предстоит петербургским музыкальным и танцевальным коллективам с высоким уровнем квалификации и опытом участия в городских и протокольных мероприятиях. Использование полной фонограммы не допускается, сами артисты должны быть облачены в сценические костюмы.

В рамках второго контракта организатор должен обеспечить работу двух опытных ведущих не моложе 35 лет с пятилетним опытом выступлений перед большими аудиториями. Также подрядчик должен разработать программу Дня КВС, обеспечить проведение не менее пяти интервью с гостями праздника, подготовить видеозаставки и изготовить костюм маскота КВС.

"Костюм маскота комитета должен включать в себя объемную маску в виде головы льва (для ростовой куклы), пиджак, портфель, перчатки в виде лап льва", — говорится в техническом задании к закупке.

Также организатор должен предоставить необходимое техническое оборудование, в том числе прожекторы, светодиодные панели, генератор тумана и прочее. По итогам мероприятия следует подготовить отчетный видеоролик и ролики проведенными интервью.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру