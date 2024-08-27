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Новости 14:17

День комитета по внешним связям отпразднуют концертом

фото ЗакС политика День комитета по внешним связям отпразднуют концертом

На проведение Дня комитета по внешним связям планируется суммарно потратить до 1,1 млн рублей, следует из информации в электронном магазине комитета по госзаказу. Мероприятие планируется провести в историческом парке "Россия — моя история" на Бассейной улице в сентябре.

Всего комитет по внешним связям разместил в электронном магазине две закупки. Одна из них касается организации концерта, другая — организационно-технического обеспечения празднования Дня КВС. Максимальная стоимость первой закупки составляет 550 тысяч рублей, второй — 580 тысяч рублей.

Ориентировочной датой проведения концерта указано 10 сентября, его продолжительность должна составить от двух до трех часов. Темами мероприятия обозначены межкультурное взаимодействие со странами БРИКС и АСИАН и деятельность комитета по поддержке соотечественников за рубежом.

В рамках концерта запланировано от семи до 12 номеров, не менее трех из которых должны отражать культуру иностранных государств, а не менее одного — русскую национальную культуру. По меньшей мере, один номер должен быть уникальным, подготовленным специально ко Дню КВС.

Выступать перед зрителями предстоит петербургским музыкальным и танцевальным коллективам с высоким уровнем квалификации и опытом участия в городских и протокольных мероприятиях. Использование полной фонограммы не допускается, сами артисты должны быть облачены в сценические костюмы.

В рамках второго контракта организатор должен обеспечить работу двух опытных ведущих не моложе 35 лет с пятилетним опытом выступлений перед большими аудиториями. Также подрядчик должен разработать программу Дня КВС, обеспечить проведение не менее пяти интервью с гостями праздника, подготовить видеозаставки и изготовить костюм маскота КВС.

"Костюм маскота комитета должен включать в себя объемную маску в виде головы льва (для ростовой куклы), пиджак, портфель, перчатки в виде лап льва", — говорится в техническом задании к закупке.

Также организатор должен предоставить необходимое техническое оборудование, в том числе прожекторы, светодиодные панели, генератор тумана и прочее. По итогам мероприятия следует подготовить отчетный видеоролик и ролики проведенными интервью.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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