В Петербурге начали готовить к зиме снегоплавильные пункты

К грядущему зимнему сезону в Петербурге началась подготовка снегоприемных и снегоплавильных пунктов, об этом сообщили 27 августа в пресс-службе Смольного.

Утверждается, что специалисты ГУП "Водоканала" отремонтируют оборудование, очистят канализационные станции и камеры сооружений от песка и мусора. Работы должны закончить до 15 октября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в прошлые сезоны был обеспечен "хороший экологический эффект" благодаря своевременному вывозу и утилизации снега. По его словам, подготовка к зиме проходит заблаговременно, чтобы уборочная техника, снегоплавильные и снегоприемные пункты были готовы приступить к работе в нужный момент.

Прошлой зимой убрали более 3 млн кубометров снега. Рекорд стоит за сезоном 2021-2022 годов, тогда было принято 4,3 млн кубометров снега. Ожидается, что грядущей зимой будут работать 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных.

Фото: ЗАКС.Ру