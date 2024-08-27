Бельский обратился к участникам Международного муниципального форума в Москве

В Москве 27 августа начал свою работу VI Международный муниципальный форум стран БРИКС. С приветствием к участникам мероприятия обратился спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский.

В своем Telegram-канале парламентарий назвал форум "уникальной и востребованной площадкой", в рамках которой проходит обмен опытом и обсуждаются вопросы муниципального сотрудничества. К посту Бельский приложил полутораминутный ролик с обращением к делегатам.

"От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга приветствую участников VI Международного муниципального форума стран БРИКС. <...> Многие стоящие перед нами задачи решаются с помощью непосредственно общения парламентской дипломатии. Законодательное собрание Санкт-Петербурга ведет в этом направлении активную и последовательную работу", — заявил спикер.

Бельский упомянул международные контакты ЗакСа и акцентировал внимание на взаимодействии молодежных парламентов. Обращаясь к участникам форума, он пожелал "плодотворной работы, жарких дискуссий и дружеского общения".

Форум продлится в течение двух дней. Как ожидается, его участниками станут пять тысяч человек из 126 стран. Правительство Петербурга выступает одним из организаторов события.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал "Спикер Бельский" (скриншот видео)