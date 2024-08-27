На благоустройство Ленобласти направят 251 млн рублей

Проекты по благоустройству Ленобласти стали победителями конкурса Минстроя, на реализацию проектов было выделено 251 млн рублей. Об этом 27 августа в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ожидается, что в Выборге продолжат благоустраивать общественные пространства Петровской набережной. В Кингисеппе украсят Октябрьскую улицу у фонтана и мемориала воинам, павшим в локальных конфликтах. В Сосновом Бору хотят благоустроить амфитеатр и фотозону "Замок любви" в парке "Белые пески".

Ранее сообщалось, что в Ленобласти в 2024 году должны благоустроить 116 общественных пространств.

Фото: соцсети Дрозденко