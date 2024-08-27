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Новости 14:54

На благоустройство Ленобласти направят 251 млн рублей

фото ЗакС политика На благоустройство Ленобласти направят 251 млн рублей

Проекты по благоустройству Ленобласти стали победителями конкурса Минстроя, на реализацию проектов было выделено 251 млн рублей. Об этом 27 августа в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ожидается, что в Выборге продолжат благоустраивать общественные пространства Петровской набережной. В Кингисеппе украсят Октябрьскую улицу у фонтана и мемориала воинам, павшим в локальных конфликтах. В Сосновом Бору хотят благоустроить амфитеатр и фотозону "Замок любви" в парке "Белые пески".

Ранее сообщалось, что в Ленобласти в 2024 году должны благоустроить 116 общественных пространств. 

Фото: соцсети Дрозденко


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