Петербуржцы сдали более 12,5 тонн отходов на утилизацию с 19 по 25 августа

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 19 по 25 августа, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 351 сообщение. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 16 выездов. Из них 14 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций и два на химические загрязнения.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили выезды для мониторинга акваторий. Активной пеной были обработаны акватории реки Екатерингофки в районе Екатерингофского моста, реки Охты в районе Бокситогорской улицы, реки Ждановки в районе Ждановской набережной.

От петербуржцев было принято более 12,5 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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