Прокуратура выявила нарушения в работе автобусного парка в Колпинском районе

Прокуратура Колпинского района Петербурга проверила исполнение законодательства при формировании перевозчиками водительских составов, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Ведомством было установлено, что в одном из автобусных парков допускались различные нарушения, например, парк был оснащен лекарствами, у которых был истек срок годности. Кроме этого, были допущены нарушения законодательства об охране труда.

Районная прокуратура внесла представление в адрес генерального директора организации об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Фото: ЗАКС.Ру