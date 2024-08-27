Лидер группы "Кирпичи" выступит на фестивале "Владимирский LIVE"

Перед гостями фестиваля "Владимирский LIVE" выступит житель Владимирского округа, лидер группы "Кирпичи" Василий Васин, сообщил глава МО Денис Тихоненко в своих социальных сетях. Васин представит свои казачьи песни с ансамблем Владимирского собора. Мероприятие пройдет на этих выходных, с 30 августа по 1 сентября. Фронтмен "Кирпичей" появится на сцене во второй день фестиваля, 31 августа.

"Материал, конечно, будет очень интересный, поскольку я пою в рок-манере, а оркестр Владимирского собора во главе с отцом Антонием играет классическим составом с балалайками, бас-балалайками, с баянами и так далее", - рассказал Васин.

Мероприятие пройдет в арт-центре "Пушкинская-10" на Лиговском проспекте. Вход свободный.

Муниципалы из МО "Владимирский округ" ежегодно проводят уличный фестиваль. Этот будет третьим по счету. Также на празднике в 2024 году выступят группа "Пилот", "Сегодняночью", "МультFильмы", The Maya Secret и "Электропартизаны".

Кадр из видеоролика Дениса Тихоненко