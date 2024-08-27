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Новости 16:33

Лидер группы "Кирпичи" выступит на фестивале "Владимирский LIVE"

фото ЗакС политика Лидер группы "Кирпичи" выступит на фестивале "Владимирский LIVE"

Перед гостями фестиваля "Владимирский LIVE" выступит житель Владимирского округа, лидер группы "Кирпичи" Василий Васин, сообщил глава МО Денис Тихоненко в своих социальных сетях. Васин представит свои казачьи песни с ансамблем Владимирского собора. Мероприятие пройдет на этих выходных, с 30 августа по 1 сентября. Фронтмен "Кирпичей" появится на сцене во второй день фестиваля, 31 августа. 

"Материал, конечно, будет очень интересный, поскольку я пою в рок-манере, а оркестр Владимирского собора во главе с отцом Антонием играет классическим составом с балалайками, бас-балалайками, с баянами и так далее", - рассказал Васин. 

Мероприятие пройдет в арт-центре "Пушкинская-10" на Лиговском проспекте. Вход свободный. 

Муниципалы из МО "Владимирский округ" ежегодно проводят уличный фестиваль. Этот будет третьим по счету. Также на празднике в 2024 году выступят группа "Пилот", "Сегодняночью", "МультFильмы", The Maya Secret и "Электропартизаны". 

Кадр из видеоролика Дениса Тихоненко


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Упоминаемые персоны
Тихоненко Денис Викторович 




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