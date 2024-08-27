Беглов предложил повысить доплаты молодым педагогам в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил с 1 сентября поднять доплаты молодым педагогам, которые работают в учебных учреждениях менее трех лет, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое заявление градоначальник сделал на встрече с Городским педагогическим советом в БКЗ "Октябрьский".

"Петербург умеет учить педагогов и в вузе, и в колледже. Но когда молодой специалист приходит в школу или сад, ему непросто. Очень важно его в это время поддержать", – сказал Беглов.

Предлагается тем, кто окончил колледж, повысить доплату до 4 тысяч рублей, а окончившим университет до 5 тысяч рублей.

Также Беглов отметил, что в петербургской системе образования произошли существенные изменения в последние года. Ключевая роль в этих изменениях, по его словам, принадлежит педагогам.

Фото: ЗАКС.Ру