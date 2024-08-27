В Ленобласти не будут продавать алкоголь 2 сентября

В Ленинградской области ввели запрет на продажу алкоголя в первый учебный день, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как уточнили в администрации, алкоголь нельзя будет купить в магазинах розничной торговли и алкомаркетах, однако в заведениях общественного питания выпить все-таки возможность будет.

Согласно областному законодательству, в регионе запрет на продажу алкоголя действует в Международный день защиты детей 1 июня, в последнюю субботу июня в День молодежи и 1 сентября или первый учебный день.

Фото: ЗАКС.Ру