Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные "Сапсаны" 31 августа

Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные скоростные поезда "Сапсан" к началу учебного года, об этом 27 августа рассказали в пресс-службе РЖД.

В субботу, 31 августа, из Петербурга и из Москвы поедут два дополнительных поезда. Из Петербурга поезда отправятся в 11:00 и в 11:10, а из Москвы в 11:30 и в 11:40.

Также в сентябре увеличат количество вагонов в поездах №767, №780, №777 и №754, которые будут ходить с 1 по 30 сентября. Таким образом увеличится количество доступных мест.

Сейчас жители двух столиц могут купить билеты на поезда "Сапсан" на этот период.

Фото: ЗАКС.Ру