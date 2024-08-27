В Петербурге зафиксировали более двух тысяч нарушений на электросамокатах за неделю

За неделю в Петербурге выявили больше двух тысяч административных нарушений, которые связаны с поездками на электросамокатах, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Нарушения были выявлены в рамках профилактического мероприятия "Кикшеринг", которое проводилось с 12 по 18 августа. Целью проверок стало снижение количество ДТП с самокатчиками.

Как отметили в ГАИ, больше всего нарушений было зафиксировано по статье о нарушении ПДД пешеходом или лицом, участвующим в профессе движения (ч.2 ст.12.29 КоАП РФ).

По данным ГАИ, больше всего нарушений зафиксировали в Приморском районе, а меньше всего в Адмиралтейском.

Фото: ЗАКС.Ру